Motocarro repartidor causa accidente vial al sur de Ciudad Obregón; chofer quedó lesionado

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso de este lunes 24 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito al sur de Ciudad Obregón, Sonora, que dejó como saldo a una persona herida. En el percance se vieron involucrados un motocarro de una empresa purificadora de agua y un automóvil particular, el cual desplegó la movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas de este día, cuando presuntamente el conductor del motocarro le cortó circulación a los ocupantes de un vehículo Chevrolet Aveo, color gris y modelo atrasado. Derivado del impacto, el chofer repartidor sufrió una lesión en una pierna; sin embargo, afortunadamente no fue de consideración y no requirió ser trasladado a un hospital.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se trasladaron al cruce de las calles Jalisco y Ricardo Magaña, punto en el que se suscitó el choque. Una vez en el lugar, los uniformados se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el caso. Cabe mencionar que el vehículo particular resultó con daños materiales en el faro del lado derecho, así como en la carrocería.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en Ciudad Obregón y en los alrededores de Cajeme, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren los accidentes. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que se vieron involucradas en el incidente.

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Jalisco y Ricardo Magaña.

Créditos: Informativo sur sonora 2

