Patrulla de la Guardia Nacional protagoniza FUERTE choque en Michoacán: Hay cuatro muertos

Zamora, Michoacán.- La mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Michoacán, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en el municipio de Zamora luego de que se reportara un fuerte choque en el que estuvo involucrada una patrulla de la Guardia Nacional. Este siniestro, por desgracia, dejó cuatro víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 23 de noviembre, alrededor de las 11:30 horas, tiempo local, cuando una unidad de la Guardia Nacional circulaba por la avenida Madero Norte. Según testimonios preliminares, la patrulla se desplazaba a gran velocidad para atender una emergencia; lamentablemente, en un momento impactó contra una camioneta particular que habría realizado un movimiento abrupto a la altura del puente peatonal Palo Alto.

El siniestro ocurrió la mañana de este domingo. Foto: Facebook

Tras el primer impacto, la camioneta fue proyectada hacia otro vehículo y un motociclista, mientras que la patrulla arrolló a un ciclista. Esto originó una cadena de colisiones que alcanzó al menos a cinco vehículos, además de que provocó lesiones a varias personas que transitaban por la zona. El momento del choque fue captado en video por testigos y difundido en redes sociales.

En el sitio, paramédicos confirmaron la muerte de una mujer y dos menores de edad, presuntamente integrantes de una misma familia que viajaba en uno de los autos involucrados. Más tarde, el hombre que conducía la motocicleta siniestrada falleció mientras recibía atención médica, elevando la cifra a cuatro personas fallecidas, según el último reporte oficial.

Asimismo, se contabilizaron al menos ocho personas lesionadas, entre ellas seis agentes de la Guardia Nacional, un ciclista y un menor cuyo estado se reportó como delicado.

El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, se pronunció horas después a través de sus redes sociales. Lamentó lo ocurrido, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno local ha mantenido atención inmediata desde el inicio del incidente. Señaló además que el DIF Zamora continúa brindando acompañamiento a los deudos.

Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales exigieron claridad en la investigación, pues señalaron la necesidad de revisar los protocolos de conducción de vehículos oficiales en zonas urbanas. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, calificó el caso como "muy grave" y cuestionó la capacitación de los elementos que operan unidades a alta velocidad. Las pesquisas por este siniestro continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui