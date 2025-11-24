Persecución a pie termina con un joven ejecutado frente a un autolavado al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 se registró una persecución a pie que culminó con la ejecución a balazos de un joven en calles de la colonia Vicente Lombardo Toledano, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa. Según el testimonio de los vecinos del sector, los agresores huyeron a toda velocidad a bordo de un automóvil Kia Río, modelo reciente, mientras que el cuerpo de la víctima quedó frente al estacionamiento de un inmueble habilitado como autolavado.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como José Antonio 'N', de 19 años de edad, a quien presuntamente apodaban como 'El Temo' y tenía domicilio cerca del lugar del ataque. Hasta el momento se desconoce si el sujeto había sido privado de la libertad y había logrado escapar o si, bien, fue interceptado por sus victimarios que lo siguieron hasta privarlo de la vida.

El reporte se registró alrededor de las 11 de la mañana de este lunes 24 de noviembre, cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre disparos de arma de fuego por la avenida Arnulfo Rodríguez, entre Trinidad Dórame y Josefina Chang, de la colonia en mención, cerca de la avenida Álvaro Obregón y de la vialidad que conecta con el Nuevo Malecón del Río Humaya", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) atendieron el reporte y acudieron al sitio, en donde observaron a un joven masculino gravemente herido por proyectil de arma de fuego y solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Cruz Roja se movilizaron hacia la zona; sin embargo, el individuo ya había perdido la vida a causa de las heridas de bala, por lo que se procedió a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Agentes de la Secretaría Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC) también se presentaron en el sector para resguardar el perímetro, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui