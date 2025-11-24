Procesan a criminal implicado en secuestro de la comerciante Patricia Margarita en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que un hombre llamado Edgar Jesús 'N' fue imputado, señalado como presunto responsable de los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo y asociación delictuosa. Dichos ilícitos fueron perpetrados en días recientes en contra de la ciudadana Patricia Margarita, quien pudo ser rescatada tras 2 días secuestrada en Hermosillo.

Ante las evidencias reunidas, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal. Los hechos que integran la carpeta de investigación se remontan al pasado 19 de noviembre, fecha en la que se registró la privación ilegal de la libertad de la víctima, una mujer de 38 años de edad. De acuerdo con los reportes oficiales, dos individuos ingresaron de manera violenta a una tienda de abarrotes propiedad de la afectada.

En el sitio sometieron a la víctima para posteriormente sustraerla del lugar a bordo de su propio vehículo, un automóvil marca Nissan Magnite. Si bien dicha unidad fue localizada horas más tarde abandonada en el mismo sector, el paradero de la víctima permaneció desconocido, activando los protocolos de búsqueda de las autoridades. Las labores de investigación, permitieron establecer mediante análisis de inteligencia que los presuntos responsables utilizaban un vehículo Ford Fusion de color blanco para sus desplazamientos.

El seguimiento de esta pista llevó a las autoridades a la colonia Invasión Altares el pasado 21 de noviembre, donde se ubicó el automóvil y se procedió a la detención de su conductor, Edgar Jesús 'N', de 37 años, quien en ese momento se encontraba en posesión de diversos envoltorios con narcóticos. La información recabada tras la detención y el análisis de riesgo para la víctima derivaron en un operativo en un inmueble ubicado dentro de la misma colonia Invasión Altares.

Enfrentamiento armado y rescate

Durante el despliegue operativo para asegurar el lugar, los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) junto a personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se encontraron con un segundo sujeto armado. Ante las amenazas directas hacia los efectivos y la víctima, los agentes repelieron una agresión armada, neutralizando al individuo en el lugar de los hechos. El operativo culminó con el rescate de Patricia Margarita, quien fue localizada al interior del domicilio.

Tras una valoración inicial, se confirmó que la víctima se encontraba ilesa, logrando salvaguardar su integridad física. En el sitio, personal de servicios periciales aseguró material probatorio, incluyendo armas de fuego cortas y largas, así como casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y .223, los cuales fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para su integración en la indagatoria.

En la audiencia inicial, tras presentarse los datos de prueba, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la situación jurídica de Edgar Jesús 'N' se definirá en la continuación de la audiencia, donde se buscará su vinculación a proceso. Mientras tanto, el imputado permanecerá recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La Fiscalía estatal señaló que continuará con el curso legal correspondiente para garantizar la aplicación de la justicia conforme a derecho.

