Reportan 'levantón' de policía municipal al sur de Ciudad Obregón; lo encontraron en Bácum

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo por privación ilegal de la libertad de una persona del sexo masculino, presuntamente elemento adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, Sonora. Los reportes preliminares indican que el violento hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en la colonia Isssteson Tepeyac, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con información extraoficial, un grupo armado se enfrascó en la persecución de un sujeto desconocido, quien se brincó una azotea y quedó dentro de la vivienda del oficial afectado, situada en la calle Fray Juan de Zumárraga, entre Corto Plazo y Juan Reyes. Posteriormente, los captores se llevaron a ambos del lugar, por lo que se generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Una vez que se recibió el reporte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se trasladó al sitio para tomar conocimiento del caso, por lo que la zona quedó acordonada con cinta amarilla para recabar datos con los familiares de la víctima. Horas más tarde, las autoridades comunicaron que se logró localizar sano y salvo al agente municipal, identificado como José Gilberto 'N' con 22 años de servicio dentro de la corporación policíaca.

Se reportó el 'levantón' de un policía municipal en la colonia Isssteson Tepeyac, al sur de Ciudad Obregón.

Según un informe extraoficial, el policía fue detectado y rescatado en la comunidad de Bataconcica, perteneciente al municipio de Bácum, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en donde se le tomará su declaración para poder comenzar con la respectiva investigación. Trascendió que un helicóptero de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) participó en las labores de rescate.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los presuntos responsables de privar de la libertad al uniformado, por lo que se espera que las autoridades competentes brinden un informe oficial sobre lo sucedido en las próximas horas. Este caso se une a otros casos similares en la región, incluido el 'levantón' registrado el pasado viernes 21 de noviembre en un supermercado que se ubica en las calles Guerrero y Michoacán, en la colonia Cumuripa.

Fuente: Tribuna del Yaqui