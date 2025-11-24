Secuestran a joven universitario en Ciudad Obregón; su familia asegura que fue una confusión

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de Gobierno desplegaron un intenso operativo de seguridad y rastreo en Ciudad Obregón tras confirmarse la privación ilegal de la libertad de un joven de 23 años de edad, identificado como Raymundo, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson). Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 24 de noviembre en el sector poniente de la ciudad.

La situación que provocó la movilización de diversas corporaciones policiacas. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen tuvo lugar en la colonia Isssteson Tepeyac, sobre la calle Ley 38, Alfonso Reyes y Sor Juana Inés de la Cruz. Testimonios señalan que el joven iba llegando a su domicilio cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda para sustraerlo, subirlo a la fuerza a un vehículo y trasladarlo con rumbo desconocido.

Cabe mencionar que escasas calles de distancia sucedió otro hecho simultáneo, en el que un elemento de la Policía Municipal de Cajeme también fue privado de su libertad. No obstante, se confirmó que el oficial fue localizado con vida horas más tarde en el municipio vecino de Bácum gracias a la reacción de las fuerzas del orden, sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero del estudiante universitario.

Ante la incertidumbre, la familia de Raymundo solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al joven. La hermana de la víctima declaró a medios locales que su hermano es una persona ajena a conflictos delictivos, describiéndolo como un estudiante dedicado y un joven trabajador. Bajo la premisa de que podría tratarse de una confusión de identidad, los familiares piden su liberación inmediata, enfatizando que no buscan represalias.

Agregaron que únicamente quieren que Raymundo vuelva a su hogar para la tranquilidad de su madre y el resto de sus allegados. "Se equivocaron, mi hermano es un muchacho de bien, no le hace daño a nadie. Es estudiante del Itson y muy trabajador. Por favor, tóquense el corazón y regrésenlo, lo necesitamos en casa", manifestó la familiar, reiterando la disposición de la familia para hacer lo necesario por verlo de vuelta.

Por su parte, las autoridades ministeriales y de seguridad pública mantienen activo el operativo de búsqueda en la zona y áreas circundantes. Las labores de inteligencia incluyen la revisión de cámaras de videovigilancia del sector, entrevistas a testigos y el análisis de posibles rutas de escape, con el objetivo de localizar al joven y esclarecer los hechos. La familia permanece reunida a la espera de cualquier notificación oficial que permita dar con el paradero de Raymundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui