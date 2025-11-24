Sicarios sorprenden y matan a balazos a mujer afuera de un domicilio al sureste de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 se registró un ataque a balazos afuera de un domicilio de la colonia Renato Vega Amador, ubicada al sureste de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce información sobre los presuntos responsables que privaron de la vida a su víctima y huyeron con rumbo desconocido, por lo que se desplegó la movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, la fallecida respondía al nombre de Rosa Angélica 'N' y tenía 28 años de edad, aunque no se especificó su domicilio. La hoy occisa fue interceptada cuando se encontraba en la banqueta de un inmueble situado sobre la calle Abedules, entre Gorrión y Golondrina, en donde sus victimarios le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida de forma instantánea.

Las autoridades no han brindado información oficial respecto a lo acontecido, en la escena del crimen solo se apreciaban casquillos percutidos tirados en la vía pública, pero no se ha precisado si fue agredida a balazos por una sola persona o si se trató de un ataque por parte de un grupo armado", detalló el medio anteriormente citado.

#CuliacánuD83DuDEA8uD83DuDE94| En la banqueta de un domicilio ejecutan a balazos a una mujer en la Renato Vega Amador.



El fatal hecho ocurrió por la calle Abedules entre Golondrina y Gorrión.

Alrededor de las 14:00 horas, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron una alerta sobre una persona del sexo femenino lesionado por proyectil de arma de fuego en el referido sector. Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y localizaron a la fémina con heridas de bala a altura de la cabeza, quien además vestía con una blusa azul marino con logos de estrellas color blanco y un pants tipo cargo de color negro.

Posteriormente se notificó a Cruz Roja Mexicana, por lo que paramédicos se presentaron en la zona y confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales. El área quedó acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizara las respectivas diligencias para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDD34| Rosa Angélica, de 28 años, fue atacada a balazos frente a un domicilio en la colonia Renato Vega Amador. Es el segundo crimen contra una mujer registrado en #Culiacán en menos de 24 horas.

