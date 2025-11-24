Taxista embiste motocicleta y deja dos lesionados en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el sector norte de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se reportó que una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta fue arrollada por el conductor de un taxi, cuya identidad por el momento se desconoce y que huyó del lugar después del percance. El hecho generó la movilización por parte de elementos policíacos y los servicios médicos.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, cuando el tripulante de la unidad de alquiler embistió al vehículo ligero sin detener su marcha y posteriormente escapó con rumbo desconocido, dejando a los dos afectados lesionados sobre el pavimento. Civiles que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades correspondientes a través de los números de emergencia del 9-1-1.

Una vez que fueron alertados, paramédicos de Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio para atender a las víctimas; sin embargo, se desconoce si requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal también se presentaron en el sector para cumplir con el peritaje correspondiente. Algunas unidades policíacas desplegaron acciones de vigilancia, pero no lograron localizar al taxista.

Créditos: Informativo sur sonora 2

Es importante mencionar que en este punto se realizó la instalación de topes para reducir la velocidad debido al constante flujo vehicular, además de que también se cuentan con cámaras de vigilancia que captaron el momento del percance vial, por lo que sería cuestión para localizar al presunto responsable de este incidente. Hasta la publicación de esta nota periodística, no se tiene conocimiento sobre las características particulares del conductor del taxi.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en Ciudad Obregón y en los alrededores de Cajeme, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente hace llamados a la ciudadanía para conducir con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren los accidentes, algunos los cuales han cobrado vidas humanas por las irresponsabilidades al volante.

