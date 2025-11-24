Tenía 27 años y le decían 'El Jamaica': Identifican a nueva víctima de HOMICIDIO en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Cuándo acabará la violencia en Ciudad Obregón?", se preguntan cientos de habitantes de la cabecera municipal de Cajeme al enterarse de un nuevo ataque armado en inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Este hecho, ocurrido la noche del domingo 23 de noviembre de 2025, dejó dos víctimas: un herido y un fallecido. Este último ya fue identificado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron ayer, domingo 23 de noviembre alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle Independencia, casi en el cruce con Heriberto Castillo, al sur de Ciudad Obregón. Vecinos que se preparaban para descansar escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego, por lo que emitieron un reporte mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Identifican a víctima de homicidio en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo en Cajeme, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes localizaron a dos personas lesionadas con proyectil de arma de fuego en la vía pública. También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, para revisar a las víctimas.

Sin embargo, los socorristas señalaron que uno de los masculinos ya no contaba con signos vitales. Momentos después, este fue identificado como Julián A. C., de 27 años de edad. En la región lo conocían como 'El Jamaica'. su cuerpo quedó tendido frente a un domicilio mientras se aseguraba el perímetro.

El segundo hombre atacado logró correr para resguardarse en una casa cercana, donde fue localizado por paramédicos. Presentaba heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo atención médica.

El área fue acordonada por las autoridades, para luego ser entregada a personal de Servicios Periciales. Los agentes iniciaron el levantamiento de casquillos y más evidencias para la nueva carpeta de investigación por este homicidio en Ciudad Obregón. Al cierre de esta edición, no se han reportado personas detenidas. Las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui