Tijuana: Bajo los efectos del alcohol, automovilista embiste a ciclistas y causa la muerte de una mujer

Tijuana, Baja California.- La tarde del domingo 23 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:30 horas, dos ciclistas fueron víctimas de un terrible accidente supuestamente provocado por un conductor bajo los influjos del alcohol. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron sobre la Vía Rápida Alamar, a la altura de la colonia Cañón del Padre, cuando un sujeto a bordo de un vehículo Honda Accord modelo 2004, color azul, embistió a los afectados.

Aparentemente, el percance se originó porque el automovilista invadió el carril de acotamiento tras perder el control de la unidad. Primero impactó a los ciclistas y, posteriormente, se estrelló contra una malla ciclónica, por lo que también se presume la existencia de daños materiales. A la escena acudieron autoridades policiacas para el levantamiento de evidencias y para determinar con mayor claridad la causa del incidente.

El accidente dejó como saldo una víctima mortal, identificada como una mujer de entre 35 y 40 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera negra con guinda. El sobreviviente es un hombre de edad similar, que fue trasladado a un hospital en estado crítico. En TRIBUNA como siempre estaremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas.

La mujer falleció en el lugar

En otro hecho, completamente distinto, pero también ocurrido en la misma ciudad, se registró al mediodía del pasado domingo 23 de noviembre el asesinato de una mujer llamada María Elena, de 44 años, quien fue atacada a balazos en la calle José María Pino Suárez, entre la calle Sexta y la calle 7. De forma repentina, un sujeto armado abrió fuego contra la señora, provocándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

Cuando arribaron agentes y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, procedieron a revisarla, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se cree que hay un detenido que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a la pena de cárcel que podría enfrentar el presunto agresor, aún no se han dado a conocer mayores detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui