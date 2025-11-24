Tragedia en Canal Bajo de Ciudad Obregón: Identifican a pareja de esposos que murieron en accidente

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, ayer domingo 23 de noviembre se registró una tragedia en el Canal Bajo de Ciudad Obregón en el sector poniente de Providencia, cuando un automóvil particular cayó al cuerpo de agua provocando la muerte de tres personas: dos mujeres y un hombre. Recientemente, en redes sociales y diversos medios de comunicación se ha revelado la identidad de dos de las víctimas, quienes eran una pareja de esposos, esto ya que se está solicitando el apoyo de la comunidad para sus gastos funerarios.

El grupo CO SOS UBERS Cajeme compartió que su compañero César G. es una de las víctimas de este accidente; era conocido como 'Zopilote Z32'. Mientras que su esposa fue identificada como Kenia C., el joven se desempeñaba como chofer de plataformas digitales, por lo que sus compañeros le organizaron un homenaje en su honor. "Vuela muy alto, mi 'Zopilote Z32'; ya no se escucharán tus ocurrencias ni tus bromas; has dejado un vacío muy grande en nuestro equipo. Estamos totalmente devastados porque nuestro amigo, compañero, colega, papá de dos niños pequeños... Descansa en paz, César, junto con tu señora esposa; serás el zopilote que dejará huella para siempre", señala la publicación de CO SOS UBERS Cajeme.

Identifican a pareja de esposos que murieron en accidente

Ante los hechos, se está pidiendo la cooperación para cubrir los gastos funerarios de la pareja y dejar un pequeño apoyo a los menores. "Cooperación para la familia y gastos funerarios, depositar a la cuenta: 4027660015919857, Banco Azteca a nombre de María Guadalupe Fabela. De acuerdo con la información que se dio a conocer ayer, el hecho se registró alrededor de las 10:40 horas de este domingo a espaldas del fraccionamiento Urbi Villa del Real, cuando el conductor de un Hyundai Grand i10, color blanco y modelo 2024, se precipitó y cayó a las profundas aguas del canal.

En un principio se dijo que eran solamente dos víctimas y luego se confirmó que en realidad fueron tres, dos mujeres y un hombre, pero de momento no se ha dado a conocer la identidad de la tercera persona que perdió la vida en los hechos. Mientras que el Cuerpo de Bomberos de Cajeme pidió a la ciudadanía no transitar por los canales para evitar accidentes de este tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui