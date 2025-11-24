Tras ser 'levantado', abandonan a un hombre herido de balazos y atado en la Culiacán–Eldorado

Culiacán, Sinaloa.- Este lunes 24 de noviembre alrededor de las 6:00 horas se localizó a un hombre herido que hasta el momento de la elaboración de esta nota se dice que su nombre es José de 54 años. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo por parte de ciudadanos ocurrió justo sobre la carretera Culiacán-Eldorado por el poblado El Quemadito, sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital del estado.

De hecho, el sujeto había sido lesionado con un arma de fuego en las piernas y la cabeza, además de todo se confirmó que estaba maniatado y lo dejaron en plena vía pública. Según medios locales, es de complexión robusta y tez morena, en cuanto a su vestimenta portaba a un short negro y una playera de color tinto. A la escena arribaron elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Guardia Nacional.

Sin embargo, debido al estado del afectado se requirió la presencia de paramédicos quienes lo estabilizaron y después necesario trasladarlo a un hospital cercano para recibir atención médica. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en las próximas horas. Por lo pronto, de manera oficial no se reportan detenidos ni sospechosos sobre este delito.

Se encuentra en el nosocomio

Privado de la libertad

Todo parece indicar que civiles armados lo abandonaron en el punto antes citado tras haberlo privado de la libertad. Las investigaciones están a cargo de los elementos de la Policía de Investigación del Departamento de Homicidio. En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, ayer se encontró el cadáver de un individuo envuelto en una bolsa de plástico negra por la carretera La 50.

El lugar exacto fue en la sindicatura de San Pedro con la de Villa Juárez, poco antes del puente a desnivel libramiento La Costerita. Existe una alta sospecha de que fue víctima de tortura porque lo envolvieron en una bolsa de plástico y rostro lo cubría cinta canela. Es necesario destacar que los restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio México Forense para aplicar la autopsia de ley, una vez que termine con la labor los familiares lo podrán reclamar en el Ministerio Público.

