Violencia familiar en Mocorito, Sinaloa: Hombre priva de la vida a su esposa y hiere a su hija

Mocorito, Sinaloa.- La noche del pasado domingo 23 de noviembre de 2025, una discusión familiar escaló al punto de que el padre terminó asesinando a su esposa y dejó gravemente herida a su hija. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en un domicilio situado sobre la avenida Periférico, en la sindicatura de Pericos, perteneciente al municipio de Mocorito, Sinaloa.

La víctima mortal fue identificada como María Martha, de 48 años, quien recibió múltiples disparos. En tanto, la joven —cuya identidad no ha sido revelada— quedó en estado crítico y tuvo que ser trasladada a un nosocomio para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su condición actual; sin embargo, en este medio estaremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir.

Aparentemente, el agresor escapó del lugar y aún no ha sido localizado. Por lo pronto, las autoridades continúan con la búsqueda del responsable, y se espera que en las próximas horas los indicios recabados aporten mayor claridad al caso. Cabe señalar que el inmueble fue asegurado y que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, la cual se mantiene a la espera de los resultados emitidos por el Servicio Médico Forense.

En otro hecho registrado en la capital del estado, ya fue identificada la mujer asesinada a balazos ayer dentro de un departamento ubicado en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán. Según medios locales, el ataque ocurrió aproximadamente a las 11:20 horas en el pasillo Sierra Linda, entre las calles Cerro de la Luz y Cerro del Hombre, cuando se escucharon múltiples detonaciones producidas por un arma de fuego corta.

La mujer, identificada como Verónica, de 51 años, y quien aparentemente no residía en esa dirección, fue encontrada tirada con varias heridas en la zona del abdomen. Todo indica que intentaron privarla de la libertad, pues presentaba las muñecas y los tobillos amarrados. Los primeros en responder fueron elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

