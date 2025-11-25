Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer, el caso de la joven Angélica Lourdes ha conmocionado a la sociedad de Ciudad Obregón, pues su desaparición y posteriormente su hallazgo sin vida en la colonia Las Haciendas ha provocado la indignación, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Angélica Lourdes 'N', joven de 22 años, desapareció el pasado sábado 22 de noviembre y fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Las Haciendas este lunes 24 de noviembre. Ante esto, en entrevista con un medio de comunicación de Hermosillo, Proyecto Puente, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, confirmó que fue asesinada por su pareja.

Alcalde confirma que Angélica Lourdes, joven de Ciudad Obregón, fue asesinada por su pareja

Da mucho coraje que no entendamos los hombres que tenemos que respetar y no usar la violencia en las relaciones, y mucho menos para dañar a una mujer", afirmó Lamarque en entrevista con el medio de comunicación.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Angélica Lourdes 'N' llegó la noche del sábado a su domicilio acompañada de un hombre de 37 años, identificado por las autoridades y considerado persona de interés en la investigación. Ambos ingresaron al lugar sin que se tuviera registro de su salida.

Su madre, al no saber nada de ella y no tener respuesta de su paradero por parte del sujeto de interés, decidió informar a las autoridades y reportarla como desaparecida. Ayer, al mediodía, la joven fue encontrada bajo una cama en un domicilio de la colonia Las Haciendas, envuelta en una sábana y con signos de estrangulamiento. Ante esto, la FGJES emprendió una investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha dado a conocer más información del presunto responsable de los hechos, pero se esperan más avances de la investigación según lo permitan los procesos de ley. Ante los hechos, la sociedad de Ciudad Obregón ha externado su consternación e indignación, pidiendo justicia para la joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui