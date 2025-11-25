A 4 años del asesinato de Marisol Cuadras en Guaymas ¿qué ha pasado con su caso?

Guaymas, Sonora.- Este mes de noviembre, como cada año, una herida vuelve a abrirse en Guaymas, Sonora. Se cumplen 4 años desde los sucesos ocurridos el 25 de noviembre de 2021, fecha en la que perdió la vida la joven activista de 18 años de edad, Marisol Cuadras, durante una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal. La marcha, que paradójicamente tenía lugar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se vio interrumpida ese día.

Un ataque armado en el lugar dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluyendo a la joven integrante del colectivo Feministas del Mar y a un elemento de seguridad pública municipal. A 4 años de distancia, la pregunta sobre el estatus legal y la resolución del caso es recurrente tanto en la sociedad sonorense como en los grupos de activismo a nivel estatal. ¿Qué ha sucedido en los tribunales y cuál es la respuesta institucional?

Según los informes emitidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), las investigaciones han avanzado de manera sustancial en el ámbito procesal. La línea de investigación principal sostenida por las autoridades estableció que el ataque no estaba dirigido específicamente contra las manifestantes, sino que el objetivo era el entonces comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir.

El gobierno más feminista de la historia se dicen y con una falta de empatía total dicen, falleció una muchachita que andaba ahí y era hija de....uD83DuDE20uD83DuDE20tenía nombre y rostro se llamaba Marisol Cuadras no les pueden pasar el nombre, como que parezca que les importa uD83EuDD2CuD83EuDD2C pic.twitter.com/e78eECRigi — DanaEscalauD83CuDDF2uD83CuDDFD (@DanaEscalante4) November 27, 2021

Los sentenciados

Hasta la fecha, las autoridades han reportado la detención y vinculación a proceso de varios implicados materiales. Incluso se han dictado sentencias contra dos responsables directos de la agresión. A principios de 2024, la Fiscalía de Sonora informó que Carlos Gerardo 'N' recibió una pena de 144 años, 6 meses y 10 días de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de homicidio calificado, en perjuicio de Marisol, un agente policial y un tercer sujeto, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

Mientras que Iván Alejandro 'N' fue condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por el delito de asociación delictuosa vinculada a la ejecución de estos hechos. Por su parte, la familia de Marisol, encabezada por su madre, Tere Cuadras, ha mantenido una postura firme respecto a la memoria y la no repetición de los hechos.

A lo largo de estos 4 años, la familia ha participado en las mesas de diálogo con las autoridades estatales, vigilando que el debido proceso se cumpla y que la "reparación del daño" no sea solo un término legal, sino una acción tangible que garantice la seguridad para otras jóvenes activistas.

Posaron para la foto con la @karlacordova15 alcaldesa de Guaymas.



Unos instantes después, vino la ráfaga de metralla.



Marisol Cuadras @MarisolCuadras a la izquierda de la presidente municipal, fue asesinada.



Tenía 18 años. pic.twitter.com/Op0fQLWO7J — expresion guaymas (@expresiongyms) November 26, 2021

Fuente: Tribuna del Yaqui