Ataque armado en Culiacán: Asesinan a mujer en la colonia Pemex y dejan un narcomensaje

Culiacán, Sinaloa.- Una agresión armada dejó como saldo a una mujer asesinada a balazos en la colonia Pemex, ubicada al surponiente de Culiacán, Sinaloa, en donde también se localizó una cartulina al lado de su cuerpo que presuntamente tenía escrito un narcomensaje, en hechos registrados durante la tarde de este martes 25 de noviembre de 2025. El violento hecho generó una movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, la fémina, cuya identidad por el momento se desconoce, fue privada de la vida cuando estaba sobre la calle Los Constituyentes, entre César López Lara y Heriberto Jara, en donde fue interceptada por gatilleros desconocidos. A pesar de que aún no ha sido identificada, trascendió que vestía una blusa negra, un pants del mismo color y tenis oscuros.

El hallazgo se registró alrededor de las 16:45 horas de la tarde cuando se reportaba al sistema de emergencias 911 sobre disparos de arma de fuego en la zona, por lo que las autoridades se movilizaron en las colonias aledañas", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sitio y localizaron a la fémina tirada en una calle de terracería, pero ya no contaba con signos vitales. Los uniformados también encontraron una cartulina color verde fosforescente de la que su contenido sigue siendo una incógnita, aunque se presume que se trata de un mensaje intimidante. Se procedió a tapar el cadáver con una sábana de color blanco y se acordonó el perímetro con cinta amarilla.

Por su parte, personal pericial e investigador, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargó de las diligencias correspondientes en el área para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Cabe mencionar que se trata del cuatro homicidio de una mujer en Culiacán en los últimos tres días.

