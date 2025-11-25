Cae muerto hombre frente a centro de rehabilitación en Monterrey; Fiscalía indaga causa

Monterrey, Nuevo León.- Este pasado martes 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 08:00 horas, una situación conmocionó a las autoridades locales e incluso a la población cuando se reportó el fallecimiento de un hombre justo frente a un centro de rehabilitación ubicado en la calle Lerma, casi esquina con Hermosillo, en la colonia Mitras Centro del municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información de Milenio, al percatarse de la presencia del sujeto, el personal del anexo intentó auxiliarlo para trasladarlo a un hospital; sin embargo, esto no ocurrió, ya que mientras se disponían a llevarlo, el hombre terminó perdiendo la vida a causa de diversos malestares. Es importante precisar que el individuo no presentaba heridas ni signos de haber sido víctima de una agresión.

El fallecido fue identificado por los agentes como Marcelo, de 48 años de edad, de quien hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles. A la escena acudieron elementos de la policía municipal, quienes encontraron el cuerpo sin vida dentro de una camioneta pick up. La Fiscalía General de Justicia del Estado ya investiga el caso para esclarecer lo sucedido.

Están investigando

En otro hecho completamente distinto, pero ocurrido en el mismo estado, alrededor de las 07:30 horas una pareja fue asesinada a balazos afuera de una vivienda ubicada en la calle Monte Albán, en la colonia Vicente Guerrero del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Aunque no hay detenidos, las víctimas fueron identificadas como Yahaira y José Luis, de entre 30 y 35 años, quienes eran padres de cinco menores de edad.

El ataque fue reportado por habitantes de la comunidad que se alarmaron al escuchar fuertes detonaciones de arma de fuego. El brutal atentado incluso dejó varios vidrios rotos. Entre los respondientes se encuentran elementos de la Policía de San Nicolás, la Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Por ahora, se señala como posible móvil del crimen su presunta vinculación con el consumo de sustancias y drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui