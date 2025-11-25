Choque entre dos autobuses termina en volcadura en Hermosillo; hay varias personas heridas

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este martes 25 de noviembre, se registró un aparatoso accidente de tránsito en la colonia Centro de Hermosillo, en el cual se vieron involucrados dos autobuses del servicio de transporte urbano. Los hechos ocurrieron específicamente en el cruce de la Avenida José María Yáñez y el bulevar Luis Encinas, un punto de alta afluencia vehicular en la capital sonorense.

De acuerdo con los primeros informes, el choque se produjo presuntamente debido a que uno de los operadores de las unidades ignoró la señal de alto del semáforo, intentando cruzar en rojo. El impacto resultante provocó que el camión perteneciente a la Línea 17 perdiera la estabilidad y terminara volcando sobre su costado, mientras que el segundo autobús involucrado sufrió daños importantes en su parte frontal.

La situación activó los protocolos de emergencia de la ciudad. Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras de rescate. Debido a la posición en la que quedó la unidad volcada, fue necesario que los bomberos asistieran a los pasajeros para que pudieran ser extraídos a través de las ventanas del vehículo volcado. Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron en la escena.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a por lo menos seis personas que resultaron lesionadas, algunas de las cuales requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica y descartar complicaciones mayores. Afortunadamente, y a pesar de la aparatosa naturaleza del accidente, las autoridades confirmaron que no se registran pérdidas humanas.

La ventana del camión volcada tuvo que ser rota para sacar a los pasajeros

La zona fue asegurada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes procedieron al cierre de la vialidad para facilitar las labores de rescate y el posterior retiro de las unidades pesadas. Como parte de las diligencias legales para el deslinde de responsabilidades, el chofer de una de las unidades fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui