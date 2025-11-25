Cierran calles y exigen justicia para Raymundo, el estudiante 'levantado' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 25 de noviembre se realizaron bloqueos en la calle que se encuentra frente a las instalaciones de el Centro Integran de Procuración de Justicia, al norte de Ciudad Obregón, para exigir justicia por Raymundo Delgadillo Armenta, un joven estudiante universitario que fue privado ilegalmente de la libertad el lunes 24 de noviembre en su domicilio ubicado en la colonia Isssteson Tepeyac.

A lo largo de este día, familiares, amigos y conocidos de Raymundo se han estado protestando a las afueras del máximo órgano autónomo encargado de la procuración de justicia. Sin embargo, alrededor de las 18:30 horas, los manifestantes tomaron la calle Jalisco y con vehículos particulares cerraron la circulación para exigir justicia por el joven de 23 años de edad, quien cursa sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Las primeras líneas de investigación que tenemos acerca de esta privación es si podría tener algún tipo de relación con los familiares, en este caso el tío de manera particular, que fue privado de la vida en Acapulco, Guerrero, en 2021 por un tema asociado al narcotráfico. Estamos viendo si esto tiene relación con la privación de este joven", declaró Carlos Alberto Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), a medios de comunicación esta mañana.

Los manifestantes cerraron la circulación de la calle Jalisco, frente a las instalaciones de la Fiscalía de Sonora.

Familiares de la víctima, especialmente su hermana identificada como Denisse, han clamado por el regreso de ser querido. La fémina aseguró que la familia no tiene intención de accionar legalmente en contra de los responsables e hizo hincapié en que Raymundo no tiene relación con actividades ilícitas, indicando que todo se trata de una equivocación. Con pancartas, los seres queridos del afectado se estuvieron manifestando en los alrededores de la Fiscalía de Sonora.

Se equivocaron, mi hermano es un muchacho de bien, no le hace daño a nadie. Es estudiante del Itson y muy trabajador. Por favor, tóquense el corazón y regrésenlo, lo necesitamos en casa", dijo la hermana de Raymundo durante una transmisión en vivo horas posteriores al 'levantón'.

Cabe recordar que los hechos se registraron en un domicilio situado en el cruce de las calles Ley 37 y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Isssteson Tepeyac. Extraoficialmente se reportó que Raymundo brincó a una vivienda aledaña, en la cual vive un policía municipal que también fue secuestrado por hombres armados, pero localizado y rescatado minutos más tarde en el poblado de Bataconcica, perteneciente al municipio de Bácum.

Con relación a la privación de la libertad de Raymundo Delgadillo Armenta y el oficial José Gilberto Carrillo Cornejo, las autoridades localizaron una camioneta Jeep Cherokee, color blanco y modelo reciente, en la que subieron a la fuerza a ambos. En la unidad se localizaron armas largas, cartuchos útiles y artefactos de fabricación artesanal conocidos como ponchallantas. El vehículo fue asegurado como parte de la investigación correspondiente del caso.

#Seguridad | Ciudad Obregón: Aseguran auto con armas largas y equipo táctico usado para secuestro de policía uD83DuDE97uD83DuDD2Bhttps://t.co/DuerAa5rTM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui