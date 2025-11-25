Ciudad Obregón: Aseguran auto con armas largas y equipo táctico usado para secuestro de policía

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de un operativo de seguridad en el sur de Sonora, las autoridades confirmaron el aseguramiento del vehículo usado para el secuestro del oficial de la Policía Municipal de Cajeme, José Gilberto Carrillo Cornejo, quien fue liberado la tarde de ayer lunes 24 de noviembre. El hallazgo del agente se produjo en las inmediaciones del poblado de Bataconcica, perteneciente al municipio de Bácum.

A bordo del automóvil también se encontró diverso material bélico. El operativo inició tras el reporte de la sustracción del elemento policiaco en la colonia Isssteson Tepeyac, en Ciudad Obregón. La movilización de las fuerzas de seguridad se extendió hacia las zonas rurales aledañas, terminando con la ubicación del oficial activo, quien fue puesto bajo resguardo para recibir la atención médica y psicológica pertinente, reportándose estable.

En el mismo perímetro de búsqueda, los agentes localizaron una camioneta Jeep Cherokee de color blanco y modelo reciente, la cual se encontraba en estado de abandono y con signos de haberse atascado en el terreno. Al proceder con la inspección de la unidad, se confirmó que este vehículo está vinculado a los hechos investigados. En su interior, las fuerzas del orden hallaron seis armas de fuego largas y dos chalecos tácticos.

Así como 24 cargadores de diversos calibres y un total de 596 cartuchos útiles. Además, se encontraron más de 60 dispositivos de fabricación artesanal conocidos como ponchallantas, herramientas comúnmente utilizadas para impedir la acción de las patrullas durante persecuciones. Todo el material fue trasladado a Ciudad Obregón y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente para la carpeta de investigación.

Joven sigue desaparecido

Sin embargo, a pesar del resultado positivo en cuanto a la integridad del oficial Carrillo Cornejo, las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda e investigación en la región. Esto se debe a que, de manera casi simultánea a la privación de la libertad del policía y en un radio cercano dentro de la misma colonia Isssteson Tepeyac, se reportó el secuestro de Raymundo, un estudiante universitario de 23 años de edad.

Hasta el momento, no se ha establecido contacto ni se tiene conocimiento del paradero del joven, lo que ha generado que el operativo de seguridad se mantenga vigente y reforzado en la zona. Las corporaciones policiales continúan recabando indicios y realizando patrullajes para esclarecer si ambos sucesos están relacionados y lograr la localización del estudiante.