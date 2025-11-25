Ciudad Obregón: Despiden con emotivo cortejo fúnebre a víctima de tragedia en el Canal Bajo

Ciudad Obregón, Sonora.- En un lamentable hecho ocurrido el pasado domingo 23 de noviembre de 2025, tres personas (un hombre y dos mujeres), quienes viajaban a bordo de un vehículo Hyundai Grand i10, perdieron la vida tras caer al interior del Canal Bajo, en las inmediaciones de la comisaría de Providencia y detrás del fraccionamiento Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón, Sonora. Dos de los fallecidos fueron identificados como César 'G.' y Kenia 'C.', su pareja sentimental.

Con el transcurso de los días trascendió que César 'G.' se desempeñaba como chofer de una conocida plataforma digital y pertenecía un grupo denominado como 'Club Zopilotes', en donde sus colegas lo apodaban cariñosamente como 'Zopilote Z32'. Durante la mañana de este martes 25 de noviembre, conductores de plataformas digitales y miembros de diferentes clubes automovilísticos se unieron en el cortejo fúnebre del individuo y su esposa.

La caravana de varios automóviles avanzó en silencio y con luces encendidas, como señal de luto por la partida del individuo. La fila de vehículos acompañó el féretro hasta un panteón de la localidad en donde descansarán sus restos. El cortejo concluyó en un camposanto, en donde familiares, amigos y conocidos de ambos les dieron el último adiós al hombre, todo esto en medio de un evidente ambiente de nostalgia y dolor.

Este martes le dieron el último adiós a la pareja de esposos que perdió la vida en el Canal Bajo.

Vuela muy alto, mi 'Zopilote Z32'; ya no se escucharán tus ocurrencias ni tus bromas; has dejado un vacío muy grande en nuestro equipo. Estamos totalmente devastados porque nuestro amigo, compañero, colega, papá de dos niños pequeños... Descansa en paz, César, junto con tu señora esposa; serás el zopilote que dejará huella para siempre", expresó hace unos días el grupo CO SOS UBERS Cajeme a través de una publicación de redes sociales.

Aquel fatídico día, el equipo de Rescate Acuático, perteneciente al Departamento de Bomberos de Cajeme, participó en las labores para recuperar la unidad siniestrada quedó volcada con las llantas hacia arriba dentro del cauce, totalmente sumergido con los ocupantes atrapados. Durante los trabajos también estuvieron presentes elementos de las diferentes corporaciones policíacas y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Autoridades y cuerpos de rescate atendieron el percance ocurrido en el Canal Bajo.

