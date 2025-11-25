Ciudad Obregón: Imputan nuevo homicidio a joven ligado a ola de violencia en la Beltrones

Ciudad Obregón, Sonora.- Sobre el caso Denzel Vicente 'N', de 18 años de edad, quien se encuentra detenido en Ciudad Obregón por el delito de homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes que un juez de control determinó su vinculación a proceso tras validar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los cuales lo señalan como probable responsable del crimen.

El proceso judicial actual se centra en los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto de 2025 en la colonia Beltrones. Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social expuso la relatoría de los hechos, indicando que el imputado, en compañía de un copartícipe, habría planificado el ataque contra Manuel de Jesús 'N', de 31 años. Según las investigaciones ministeriales, los agresores se trasladaron al domicilio de la víctima.

Aprovechando la superioridad numérica y el factor sorpresa, accionaron armas de fuego en repetidas ocasiones, provocando lesiones que causaron el deceso de la víctima en el lugar de los hechos. Sin embargo, este no es el único expediente abierto en contra del joven de 18 años. Las autoridades han establecido que Denzel Vicente 'N' participó también en una serie de actos violentos registrados recientemente en la región.

De acuerdo con carpetas de investigación adicionales, el imputado también enfrenta cargos por un doble homicidio perpetrado semanas antes, específicamente el 1 de agosto de 2025. En dicho suceso, las víctimas, identificadas como Alán 'N' y Omar 'N', fueron privadas de la vida en las calles Camelia Blanca y Pérsimo, también ubicadas en la colonia Beltrones, en la zona norte de la ciudad.

La reconstrucción forense sugiere que Denzel Vicente 'N', junto con al menos un cómplice, arribó al sitio a bordo de una motocicleta. Utilizando dos tipos de armamento, una arma corta y una larga, sorprendieron a los hombres, quienes no tuvieron oportunidad de defensa. Los informes periciales de balística presentados ante la autoridad judicial detallan que las víctimas sufrieron heridas craneoencefálicas y abdominales fatales.

Ante la gravedad de las imputaciones y la existencia de múltiples procesos penales en su contra, el juez determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada es indispensable. Esta decisión busca garantizar la comparecencia del imputado durante todo el juicio y evitar cualquier riesgo de sustracción de la acción de la justicia. La Fiscalía de Sonora continúa trabajando en el fortalecimiento de las pruebas para las etapas complementarias del proceso penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora