Código Rojo en Ciudad Obregón: Asesinan a hombre dentro de domicilio en la Nueva Galicia

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este martes 25 de noviembre, las autoridades de los distintos niveles de Gobierno desplegaron una intensa movilización en la zona sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Nueva Galicia, específicamente en el cruce de las calles Misioneros y Nueva España.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 20:20 horas cuando residentes del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones. Según la información recabada en el sitio, presuntamente sujetos armados arribaron al lugar y se dirigieron directamente hacia un domicilio particular. Una vez ahí, ingresaron al inmueble y abrieron fuego en contra de un hombre que se encontraba dentro.

Minutos después del reporte, arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, quedando el cuerpo quedó al interior del domicilio. El fallecido fue identificado como Gabriel, de aproximadamente 30 años de edad. La escena del crimen fue resguardada y acordonada mediante un perímetro de seguridad.

En el lugar estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal de Cajeme, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar). Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron con las indagatorias de ley y la recolección de evidencia. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

El homicidio sucedió dentro de una vivienda

Cabe mencionar que la tarde de este mismo martes se realizaron bloqueos en la calle que se encuentra frente a las instalaciones de el Centro Integran de Procuración de Justicia, al norte de Ciudad Obregón, para exigir justicia por Raymundo Delgadillo Armenta, un joven estudiante universitario que fue privado ilegalmente de la libertad el lunes 24 de noviembre en su domicilio ubicado en la colonia Isssteson Tepeyac.

Fuente: Tribuna del Yaqui