Con el rostro encintado e impactos de bala, localizan cuerpo en un canal de riego de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con huellas de violencia y el rostro encintado fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino al interior de un canal de riego, el cual se ubica frente al puente que conecta con el ejido La Piedrera, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa. En primera instancia se reportó que tenía parte de la mandíbula, el cuello y la boca cubiertos con cinta canela, además presentaba múltiples impactos de bala.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el fallecido se mantiene en calidad de desconocido, pero trascendió que se trata de un hombre de aspecto joven y complexión regular. Además se dijo que vestía una camisa negra con blanco y pantalón camuflaje al momento de ser encontrado por habitantes de la localidad, mismo que se encontraba a unos 100 metros al poniente del canal San Lorenzo.

Según los datos el reporte se registró minutos después de las 12:30 del mediodía de este martes cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre el hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas de dicha obra hidráulica a unos 100 metros al poniente del canal San Lorenzo que se encuentra frente a la piedrera", detalló el medio anteriormente citado.

Localizan uD83DuDD0Easesinado a un hombre uD83DuDC64 en un canal de riego en el ejido La Piedrera en Costa Rica uD83DuDCCDhttps://t.co/0sJIGSiKhL pic.twitter.com/5Vs1CEQ99p — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 25, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Culiacán, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) se movilizaron al sitio, en donde observaron el cuerpo sin vida flotando boca arriba en las aguas del canal de riego y en las condiciones referidas. Una vez que se confirmó el hallazgo, el perímetro quedó acordonado y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la dependencia estatal se encargó de los trabajos de campo y las averiguaciones previas para integrar la respectiva carpeta de investigación. Después de que concluyeron las pesquisas de ley, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público, a la espera de ser identificado legalmente y posteriormente ser entregado a sus familiares.

#Alerta #Culiacán #Sinaloa Asesinado y encintado del rostro localizan a un hombre en un ejido de Costa Rica, al Sur de Culiacánhttps://t.co/c65hRuhhBm pic.twitter.com/0wSDbQhhgf — Periódico Vivavoz (@vivavoznoticias) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui