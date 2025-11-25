Culiacán: Brutal volcadura en 'La Costerita' deja a un hombre con graves fracturas en las piernas

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 25 de noviembre de 2025, el conductor de una camioneta sufrió un fuerte accidente tras una volcadura en el Libramiento Benito Juárez La Costerita, muy cerca del complejo residencial La Primavera, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, además de múltiples golpes, se presume que el afectado sufrió fracturas en ambas piernas.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad del joven, quien al instante del percance viajaba junto a un acompañante en un Chevrolet blanco. En este medio de comunicación como siempre estaremos al pendiente de cualquier avance que pudiera surgir en las próximas horas, pues hasta ahora ninguna autoridad ha ofrecido información oficial.

Los hechos

Aparentemente, la unidad transportaba huevo y circulaban de oriente a poniente por la rúa federal cuando, al pasar por la colonia mencionada, el conductor perdió el control del vehículo. Las personas que transitaban por el lugar fueron precisamente quienes alertaron a las autoridades locales, por lo que minutos después arribaron elementos del Ejército Mexicano para resguardar la zona.

No hay víctimas mortales

Por su parte, elementos de la Fiscalía estatal iniciaron el peritaje para deslindar responsabilidades e incluso solicitaron una grúa para retirar la camioneta. Es importante señalar que mientras se realizaban las maniobras, el paso vehicular quedó totalmente restringido, por lo que se hace un llamado a la población a mantener la paciencia en situaciones similares para evitar incidentes mayores.

En cuanto a la víctima, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras estabilizarlo, la trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa recordó que pueden realizarse denuncias anónimas a través de la línea 089 o del número de emergencia 911, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui