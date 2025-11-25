Detienen a 'El Rayo', presunto líder del CJNG en Quintana Roo relacionado a cinco asesinatos

Cancún, Quintana Roo.- Este martes 25 de noviembre de 2025 se concretó la detención de Ernesto Guadalupe 'N', alias 'El Rayo', presunto líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen, Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que su captura se llevó a cabo gracias a un operativo coordinado efectuado en pleno corazón de la ciudad turística de Cancún.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, los hechos se registraron sobre la avenida Tulum, esquina con calle Agua, en las inmediaciones de la Supermanzana, en donde, policías de investigación, apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal, consiguieron interceptar un vehículo Chevrolet Captiva.

En dicho automóvil viajaba el sospechoso y, como resultado de una revisión preventiva, las fuerzas del orden localizaron un total de 11 armas de fuego (seis largas y cinco cortas), todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargadores abastecidos. Ernesto Guadalupe 'N' era identificado como objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del Estado y se le relaciona a delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidios y desapariciones.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe “N”, señalado como presunto líder operativo del CJNG en Playa del Carmen, durante un operativo interinstitucional realizado en Cancún https://t.co/VXrVVuIXZW pic.twitter.com/1bwUTJpjPP — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) November 25, 2025

Como parte de las acciones, las autoridades también aseguraron diversas sustancias con características similares a 'piedra', cocaína, mariguana y pastillas color rosa, así como una importante cantidad de teléfonos celulares. Según las indagatorias preliminares, 'El Rayo' es vinculado con al menos cinco homicidios y desapariciones registrados en Playa del Carmen y Tulum, además de coordinar extorsiones contra transportistas y actividades de narcomenudeo.

Tras su aprehensión, el detenido, al igual que los indicios asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación jurídica. Finalmente, la Fiscalía de Quintana Roo reiteró que continuará reforzando los trabajos de inteligencia y la coordinación interinstitucional para desmantelar células criminales en la entidad y fortalecer la seguridad de la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui