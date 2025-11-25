Detienen a hombre por embestir y lesionar a motociclista en Nogales; manejaba alcoholizado

Nogales, Sonora.- Elementos de Tránsito Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como Joel 'N.', de 64 años de edad, señalado por presuntamente arrollar a una motocicleta mientras conducía en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 24 de noviembre de 2025. Por su parte, la víctima presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, agentes recibieron una alerta por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), en el cual se reportó un accidente de tránsito en el cruce de las calles Manuel Pelayo y Arroyo Los Nogales. Se indicó que el conductor de una camioneta Ford Expedition, modelo atrasado, no realizó el alto correspondiente y embistió al tripulante del vehículo ligero.

Una vez en el sitio, los uniformados localizaron una motocicleta Honda 1800 color negro y a su costado un masculino lesionado, quien fue identificado como Ramón C., de 64 años. El afectado señaló al ocupante de la Ford Expedition como responsable, pues dijo que ingresó a la calle Manuel Pelayo sin respetar el respectivo señalamiento de tránsito, lo que derivó en el fuerte impacto y esto provocó su caída a la cinta asfáltica.

El detenido fue identificado como Joel 'N.', de 64 años de edad.

Los oficiales se percataron de que Joel 'N.' presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, por lo que le colocaron las esposas y lo presentaron ante el médico de guardia, quien confirmó que se encontraba en tercer grado de ebriedad .El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que el conductor quedara a su disposición, mientras que su vehículo fue remolcado al corralón del C5.

En otro caso similar registrado el pasado jueves 13 de noviembre en Nogales, elementos de la Policía Municipal detuvieron a María E. 'N.', de 33 años, por chocar un vehículo pickup Mazda B-2500 1998, color negro, cual se encontraba debidamente estacionado en calles de la colonia Bellavista. Las autoridades pudieron corroborar que la fémina manejaba su camioneta Jeep 1998 bajo la influencia del alcohol.

Fuente: Tribuna del Yaqui