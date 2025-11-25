Empleados de cervecera frustran huida de sus asaltantes en Nogales; los entregaron a la Policía

Nogales, Sonora.- Dos sujetos identificados como Ramón Jonathan 'N', de 35 años de edad, y Rafael 'N', de 20 años enfrentan cargos por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, perpetrado en perjuicio de una compañía distribuidora de cerveza. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló este martes que estas dos personas fueron detenidas recientemente en la ciudad de Nogales.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas recabadas en la carpeta de investigación, las cuales fueron valoradas por el juez de control. La autoridad judicial calificó de legal la detención de los implicados y procedió a la formulación de la imputación. Asimismo, la defensa de los acusados solicitó la ampliación del término constitucional para la resolución sobre la vinculación a proceso, petición que fue concedida por el tribunal.

En cuanto a las medidas cautelares impuestas, el juez determinó situaciones jurídicas distintas para los señalados, basándose en el grado de participación y riesgo procesal. Ramón Jonathan 'N' deberá permanecer en prisión preventiva justificada, mientras que Rafael 'N' llevará su proceso en libertad, aunque sujeto a medidas cautelares específicas y vigilancia de la autoridad.

El atraco

Según la investigación ministerial, el suceso tuvo lugar el pasado 18 de noviembre en la colonia La Granja. Se establece que los imputados, en presunta complicidad con otros individuos, se organizaron para acudir a las inmediaciones de un expendio de cerveza. El plan consistió en esperar a que los empleados de la empresa cervecera finalizaran la entrega de productos y el cobro correspondiente para cometer el crimen.

Cuando el operador del camión regresaba a su unidad, fue interceptado por Ramón Jonathan 'N', quien portaba un objeto con características similares a un arma de fuego. Mediante actos de intimidación, exigió la entrega del dinero recaudado, logrando despojar al trabajador de dinero en efectivo que asciende a 158 mil 711 pesos. Durante esta acción, un segundo sujeto colaboró directamente en la ejecución del robo.

Por su parte, la participación de Rafael 'N' se centró en labores de vigilancia. Según los reportes, su función consistía en alertar al grupo sobre la presencia policial y asegurar la ruta de escape. Tras consumar el acto ilícito, los involucrados intentaron huir en dos vehículos previamente estacionados en el lugar: un taxi marca Ford, línea Focus de color blanco, y una camioneta Nissan Armada de color negro con placas de afiliación.

Sin embargo, la huida fue frustrada debido a la reacción inmediata de los propios empleados afectados, quienes iniciaron una persecución y lograron la retención de los sujetos hasta la llegada de los elementos de seguridad pública, quienes formalizaron la captura. La FGJES indicó que continúa con las indagatorias para esclarecer totalmente los hechos y determinar la situación legal definitiva de los involucrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora