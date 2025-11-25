Escándalo en Uruguay: Exfutbolista Diego García sentenciado por abuso a jugadora de hockey

Montevideo, Uruguay.- Diego García, exjugador de Estudiantes de La Plata y actualmente integrante de Peñarol de Uruguay, es un reconocido extremo izquierdo que recientemente fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey. De hecho, cuando se dio a conocer la sentencia, el deportista se desmayó y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde permaneció bajo custodia de agentes.

De acuerdo con información de Infobae, inicialmente el jugador cumplirá su condena bajo arresto domiciliario en una vivienda ubicada en La Plata, utilizando una tobillera electrónica. Mientras tanto, los representantes legales de García continuarán intentando que recupere su libertad. En cuanto a la Cámara de Casación, se encuentran analizando la apelación de la defensa del futbolista en contra del fallo emitido por el Tribunal Criminal V de La Plata.

Los hechos

El delito que se le imputa ocurrió el 24 de febrero de 2021, día en que la presunta víctima, Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, asistió a una fiesta organizada por futbolistas de Primera del equipo Pincha, realizada en una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad. A dicho evento también acudió Diego García, quien, según el testimonio de la joven, la siguió cuando fue al baño y la agredió sexualmente.

Diego García

Tras la denuncia correspondiente, el juicio oral tuvo lugar ante el Tribunal Criminal V de La Plata. En ese momento, la querella y la fiscalía solicitaron prisión efectiva, mientras que el abogado Marcelo Peña, representante de Clara, pidió una condena de diez años. Por su parte, el deportista afirmó que la relación fue consentida, pero la presentación de audios por parte de la mujer —grabados después del ataque— terminó por descartar la versión del acusado.

#Mundo | Venezuela rechaza designación del 'Cártel de los Soles' como organización terrorista uD83CuDF0Ehttps://t.co/KOidSFa4BF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Audios

Según el medio citado, los audios fueron enviados a amigos de la víctima, a quienes les pedía que fueran por ella de inmediato. También adjuntó una fotografía donde se observa su pómulo inflamado. Durante el juicio, el fiscal describió los hechos con claridad: "La mecánica del ataque fue clara: empujón, golpe, inmovilización, violación." La querella añadió que a Diego García solo le interesaba su carrera y no las consecuencias de sus actos.

Fuente: Tribuna del Yaqui