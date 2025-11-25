Evacúan restaurante de Hermosillo por peligro de incendio; Bomberos se movilizan al lugar

Hermosillo, Sonora.- Una falla técnica registrada en los sistemas de climatización de un establecimiento comercial provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de aproximadamente 500 personas en la plaza Pabellón Reforma durante la tarde de este martes en Hermosillo. El incidente tuvo lugar alrededor de las 14:10 horas en el restaurante Chiltepino's, situado en la intersección de la avenida Reforma y avenida De la Cultura.

De acuerdo con el reporte oficial proporcionado por Martín Pacheco, oficial del Departamento de Bomberos de Hermosillo, la situación se originó debido a un sobrecalentamiento en un aparato de aire lavado (aerocooler) ubicado en la azotea del inmueble. Según el informe técnico preliminar, el sobrecalentamiento afectó específicamente el cableado y los paneles del equipo de enfriamiento, generando un conato de incendio focalizado.

Afortunadamente, el siniestro no se propagó hacia la estructura interna del restaurante ni comprometió otras áreas del edificio. El personal de mantenimiento del local actuó con celeridad, logrando controlar la situación mediante el uso de extintores antes de la llegada de los bomberos. No obstante, la presencia de humo ingresando a través de los ductos de ventilación alertó a los empleados, lo que detonó la activación inmediata de los protocolos de evacuación.

En el restaurante se desalojó a siete trabajadores y cerca de 20 comensales. Debido a la cercanía y como medida de precaución estandarizada, la evacuación se extendió a los negocios colindantes. Entre ellos, un centro de atención telefónica (call center) del cual salieron ordenadamente cerca de 300 empleados, así como el restaurante Elba y un casino contiguo, sumando un total aproximado de 500 ciudadanos resguardados.

Reportan incendio en Chiltepinos Pabellón Reforma en Hermosillo https://t.co/qglotDMyq5#ElMitotero pic.twitter.com/t6Me6NsbgW — El Mitotero (@elmitoteromx) November 25, 2025

Tras la inspección realizada por elementos de Protección Civil y el Departamento de Bomberos, se confirmó que el incidente quedó clasificado únicamente como un conato de incendio, sin registro de personas lesionadas ni daños estructurales mayores. Una vez verificada la seguridad de las instalaciones y disipado el humo, se autorizó el reingreso de los trabajadores a sus respectivos centros laborales.

Fuente: Tribuna del Yaqui