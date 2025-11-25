FATAL accidente en Glorieta de los Insurgentes: Camioneta cae a plaza tras romper la barrera

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 25 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la Glorieta de los Insurgentes, luego de que se reportara un fuerte accidente que dejó una camioneta volcada al interior de la plaza peatonal. Este siniestro, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, martes 25 de noviembre, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, cuando una camioneta que avanzaba con dirección norte rompió la barrera metálica del circuito vial. La unidad, que presuntamente venía desde la avenida Álvaro Obregón con rumbo a Paseo de la Reforma, habría perdido el control metros antes de llegar a la Glorieta de los Insurgentes.

uD83DuDD34 Camioneta abandonada irrumpe la calma matutina en Glorieta Insurgentes. A las 04:25, un policía de la PBI descubrió el vehículo detenido. Lo más importante: No hay heridos ni daños al Metro



uD83CuDFA5: @ortega__karen pic.twitter.com/dftWoiC4HG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025

La fuerza del impacto fue suficiente para derribar un tramo de aproximadamente cuatro metros de la estructura de contención y provocar que el vehículo cayera varios metros hasta el área peatonal. La camioneta, placas del Estado de México (Edomex), terminó con las llantas hacia arriba. Partes de la carrocería quedaron regadas alrededor del punto, incluida la batería y piezas del frente, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Personal del heroico cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) realizó maniobras de limpieza para retirar los restos y líquidos que quedaron sobre el pavimento.

Sin conductor en el sitio

Al arribar los equipos de emergencia, no se localizó a ninguna persona dentro de la unidad ni en las inmediaciones. Tampoco hubo reporte de transeúntes lesionados. Las autoridades indicaron que el conductor habría abandonado el lugar por su cuenta, aunque de momento se desconoce si buscó atención médica o si se retiró para evadir responsabilidades.

Cámaras de vigilancia en la zona ya están siendo revisadas para determinar el recorrido de la camioneta y el posible paradero de quien manejaba. De manera preliminar, se presume que el exceso de velocidad fue un factor determinante para que la unidad destruyera la barrera metálica, diseñada para soportar impactos considerables.

Retiro del vehículo y revisión del área

Agentes de Tránsito, junto con una grúa especializada, lograron colocar la camioneta en posición normal para retirarla de la plaza. Las labores se extendieron por varios minutos debido a los daños en la estructura del vehículo y la zona del impacto. Los cuerpos de emergencia aseguraron el área para evitar riesgos a los usuarios del transporte que cruzan por la glorieta durante la mañana.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado de afectaciones en los servicios de Metro o Metrobús que operan en la zona. La investigación continúa para determinar responsabilidades y precisar la mecánica del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui