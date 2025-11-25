FGJES localiza sanas y salvas a madre e hija en Hermosillo; familia temía riesgos por su adicción

Hermosillo, Sonora.- Después de 26 días de angustia, este martes 25 de noviembre los familiares de Paola Alejandra, de 28 años, y su pequeña hija de dos años, Ivana Sthepania, finalmente recibieron la noticia de que ambas fueron localizadas, luego de haber sido vistas por última vez el pasado 29 de octubre en Hermosillo, Sonora. Precisamente ayer se activó la Alerta Amber Sonora, debido a que la joven madre salió ese día de su domicilio ubicado en la colonia La Cholla y desde entonces se desconocía su paradero.

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se confirmó que Paola e Ivana en realidad estuvieron sanas y salvas todo el tiempo, ya que fue la propia mujer quien decidió irse con su pareja y padre de la menor. De hecho, no era algo inesperado, pues días antes había expresado su intención de mudarse con él, aunque se desconocen más detalles sobre el hombre.

Según las autoridades locales, se realizó un operativo de búsqueda en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública, y gracias a ello se determinó que ninguna de las dos fue víctima de algún delito. Por su parte, el Ministerio Público reiteró que ante cualquier posible desaparición se debe reportar de inmediato al 911 o acudir a los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía estatal.

En un fragmento del comunicado, la dependencia estatal señaló que los familiares de Paola Alejandra estaban especialmente preocupados porque dejó de contestar llamadas y mensajes. Esto se debía a que la joven padece una adicción a la metanfetamina, situación que consideraban podía ponerla en riesgo y, al mismo tiempo, comprometer la integridad de Ivana Sthepania. "Generando preocupación a su familia debido a su adicción a la metanfetamina, misma que consideraron podría llevarla a situaciones de riesgo junto a la menor", puntualizó la FGJES.

En otro asunto, el pasado sábado 22 de noviembre de 2025 desapareció la joven Angélica Lourdes en Ciudad Obregón y el lunes 24 de noviembre fue encontrado su cuerpo en la colonia Las Haciendas. Las autoridades ya investigan su asesinato, pues se presume que el responsable del brutal crimen sería un hombre de 37 años, cuya identidad ya fue establecida, con quien ella ingresó a la vivienda sin que posteriormente se le viera salir.

