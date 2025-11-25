Frente a su pareja y en su propia casa: Asesinan a balazos a joven de 22 años en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La noche del lunes 24 de noviembre de 2025 se registró un ataque armado que cobró la vida de una persona del sexo masculino en la colonia Insurgentes, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los hechos ocurrieron en el domicilio del hoy occiso, de 22 años de edad, en donde se encontraba conviviendo con su pareja sentimental que lamentable presenció el violento hecho, el cual generó una intensa movilización policíaca en el sector.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el atentado tuvo lugar en una vivienda que se sitúa en el cruce de las calles Salvador Rocha y Trinidad Núñez Guzmán, hasta donde arribó un gatillero solitario que se aproximó a la víctima, sacó su arma de fuego y, sin medir palabra con él, la accionó en múltiples ocasiones. Una vez que consiguió su cometido, el agresor huyó a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Tras el ataque, algunos habitantes de la zona compartieron información con las autoridades, indicando que el joven asesinado presuntamente se dedicaba al robo de cadenas y teléfonos celulares en las inmediaciones de la colonia", explicó el medio anteriormente citado sobre las actividades ilícitas en las que estaba involucrado el fallecido.

#LasVocesDeLaNoche uD83DuDDE3?uD83CuDF03

Un hombre falleció mientras recibía atención médica en la Cruz Verde Ruiz Sánchez, luego de haber sido atacado a balazos.

El hecho se registró en las calles Trinidad Núñez y Salvador Rocha, en la colonia Insurgentes de Guadalajara. pic.twitter.com/jmP2JYMjGU — quiero tv (@quierotv_gdl) November 25, 2025

A través de las líneas de emergencias, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que elementos de la Policía de Guadalajara se trasladaron al sitio. A su llegada, los uniformados no encontraron a ninguna persona lesionada, pero localizaron al menos cinco casquillos percutidos, aparentemente calibre 9 milímetros, y delimitaron el perímetro para resguardar los indicios.

Posteriormente notificaron al Ministerio Público para que se llevaran a cabo las pesquisas de ley en el área. Minutos más tarde, los oficiales fueron alertados sobre el ingreso de un joven con heridas de bala a la unidad de la Cruz Verde Ruíz Sánchez. Los agentes se trasladaron al sitio y se entrevistaron con los paramédicos del lugar, quienes señalaron que se le brindó la atención debida al individuo, pero ya contaba con signos vitales.

Según el dictamen médico, el joven, cuya identidad por el momento se desconoce, presentaba al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax, que a la postre le causaron la muerte. Versiones extraoficiales señalan que el sujeto tenía antecedentes penales, incluyendo dos órdenes de aprehensión cumplidas por robo, pero será la Fiscalía del Estado de Jalisco quien se encargue de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui