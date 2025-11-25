Golpe al crimen en Hermosillo: Cae sujeto con arsenal, droga, dinero y autos de alta gama

Hermosillo, Sonora.- Un fuerte operativo realizado entre la noche del lunes 24 y la madrugada del martes 25 de noviembre resultó en la detención de una persona, así como en el aseguramiento de un inmueble, armamento y vehículos de lujo en la ciudad de Hermosillo. Las acciones fueron ejecutadas por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Villas del Mediterráneo, ubicado al poniente de la ciudad. De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de vecinos, la movilización se concentró específicamente en la sección Calabria, sobre la calle Villa Santorini. Durante la acción, las fuerzas de seguridad lograron la detención de Obed 'N', de 24 años de edad, señalado como presunto integrante de la delincuencia organizada.

Al momento de su aprehensión, al individuo se le encontraron en posesión 100 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con las características físicas de la droga conocida como metanfetamina, además de 45 mil pesos en efectivo. El operativo, que se prolongó durante varias horas de la madrugada, generó un escenario inusual para los vecinos de la zona. Residentes reportaron que alrededor de las 3:00 horas se escucharon ruidos sobre los techos de las viviendas.

uD83DuDEA8 Así aseguraron varios vehículos en el Feaccionamiento Villas del Mediterraneo de #Hermosillo tras un cateo militar en una casa de la cerrada Villa Santorini de la que habrían huido varios ocupantes por los tejados pic.twitter.com/btbZeLBpLx — InfoSon (@InfoSon1) November 25, 2025

Agentes ministeriales y soldados revisaron patios y azoteas ante la presunción de que otras personas intentaron evadir a la autoridad huyendo por las partes altas de las casas colindantes. Derivado de estas acciones y tras el aseguramiento del perímetro, las autoridades procedieron al cateo de un inmueble marcado con el número 10 en la calle Villa Santorini. Dentro de la propiedad resguardada, se logró el aseguramiento del siguiente material:

18 bolsas con sustancias con características similares a diversos enervantes.

Un total de siete armas de fuego de distintos calibres.

de distintos calibres. Una camioneta Chevrolet Tahoe , la cual cuenta con reporte de robo vigente.

, la cual cuenta con reporte de robo vigente. Una camioneta de alta gama marca Lamborghini Urus.

Durante la mañana del martes, el sector permaneció bajo vigilancia mientras elementos de la AMIC y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) continuaban con el peinado de la zona en busca de indicios adicionales o posibles rutas de escape utilizadas durante la intervención nocturna. Tanto el detenido, Obed N., como el armamento, los narcóticos, el dinero en efectivo y los vehículos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

uD83DuDEA8OPERATIVO NOCTURNO REVIENTA CELDA CRIMINAL EN HERMOSILLO.



Ejército Mexicano y AMIC aseguran droga, armas y vehículos de lujo en Villas del Mediterráneo



Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de noviembre, fuerzas del Ejército Mexicano y la A.M.I.C. ejecutaron un… pic.twitter.com/5f8KMTB8wC — ExpresiónSonora (@ExpresionSon) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui