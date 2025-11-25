Hallan cuerpo con signos de violencia en la canalización del Río Tijuana; estaba atado de pies y manos

Tijuana, Baja California.- La mañana de este martes 25 de noviembre de 2025 se reportó un macabro hallazgo al interior de la canalización del Río Tijuana, a la altura de la colonia Mineral de Santa Fe, en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, los denunciantes fueron personas que pasaban por la zona y, al notar un bulto extraño, llamaron de inmediato al 911.

Una vez que autoridades policìacas arribaron al sitio, alrededor de las 7:00 horas, confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre cuya identidad aún se desconoce por completo. No obstante, los agentes observaron que el sujeto, quien precisamente tenía varios tatuajes en el cuerpo, vestía una sudadera negra y pants en tonos negro y gris; además, estaba atado de pies y manos.

A la escena también acudieron elementos del cuerpo de bomberos, ya que los restos se encontraban parcialmente sumergidos. Cabe destacar que agentes de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del crimen. En este medio estaremos atentos a cualquier avance que surja en las próximas horas.

La violencia en Tijuana sigue en aumento y cada vez son más los casos de levantones, asesinatos y diversos delitos que mantienen preocupada a la sociedad. Precisamente, como te informamos en TRIBUNA, el pasado domingo 23 de noviembre una mujer que se dedicaba a vender ropa en su puesto ambulante fue ejecutada a balazos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pino Suárez, casi esquina con la calle Seis, en la colonia Libertad.

En otro asunto, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la detención de Jazmín Susana Ontiveros Amaya, de 35 años de edad, señalada como responsable del asesinato de su madre. Aunque fue capturada en Hermosillo, Sonora, el crimen ocurrió el 26 de abril de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Sánchez Taboada, donde presuntamente estranguló a la mujer de 69 años.

