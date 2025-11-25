Intentó escapar: Sorprenden a sujeto en medio de robo a tienda departamental de Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales realizaron la detención de un sujeto durante la madrugada de este lunes 25 de noviembre, tras frustrar un intento de robo en una sucursal de la cadena comercial Sam's Club. El hecho tuvo lugar en las instalaciones situadas sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, una de las arterias principales de esta ciudad fronteriza. Los hechos sucedieron aproximadamente a las 1:16 horas.

En ese momento, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) emitió un reporte alertando sobre actividad inusual en la parte trasera del establecimiento. Al arribar al sitio señalado, los oficiales de la corporación detectaron a un hombre que portaba diversos objetos, entre ellos dos gabinetes, varias lámparas destinadas a una futura instalación, así como herramientas, como unas tijeras negras y pinzas metálicas.

Al percatarse que se aproximaban las patrullas, el individuo intentó evadir a la autoridad emprendiendo la huida a fuerza de carrera, sin embargo, la reacción de los uniformados permitió interceptarlo y asegurarlo pocos metros más adelante, siendo identificado como César E. 'N', de 43 años de edad. Durante la inspección del área, las autoridades también localizaron infraestructura dañada, presuntamente manipulada para la extracción del material recuperado.

El personal de seguridad privada de la tienda informó que la detección del sospechoso fue posible gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de videovigilancia, donde se observó al sujeto causando desperfectos y apoderándose de los insumos eléctricos. Posterior a su aseguramiento, se notificó al Centro de Atención Temprana, quien ordenó que tanto el implicado como la materia del delito fueran puestos a su disposición para el deslinde de responsabilidades.

Los objetos robados que fueron recuperados

Fuente: Tribuna del Yaqui