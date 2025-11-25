Motosicarios atacan a balazos a militar al norte de Mazatlán y muere más tarde en un hospital

Mazatlán, Sinaloa.- Derivado de un ataque a balazos registrado en un domicilio de la colonia Nuevo Milenio, ubicada al norte de Mazatlán, Sinaloa, un elemento activo del Ejército Mexicano perdió la vida a minutos de haber sido ingresado de urgencia al Hospital Militar Regional de Especialidades, en hechos ocurridos durante la noche del 24 de noviembre de 2025. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información preliminar recabada por medios locales, el hoy occiso estaba caminando de oriente a poniente por la calle Juantillos, cuando se percató de la presencia de una motocicleta tipo Pulsar con dos ocupantes a bordo, por lo que corrió con dirección a la avenida Francisco González Bocanegra. En ese momento, los motosicarios le dispararon con un arma corta, aparentemente .9 milímetros, dejándolo gravemente herido y posteriormente huyeron del lugar.

El cuerpo del hombre quedó a media calle. Al reporte de los mismos vecinos al número de emergencias 911, acudieron elementos preventivos como primer respondiente quienes, al llegar encontraron a un hombre sobre la tierra, lesionado por impactos de arma de fuego", detalló el portal de noticias Línea Directa.

Agentes de la Policía Municipal de Mazatlán acudieron al llamado como primeros respondientes y, a su llegada, localizaron al militar aún con signos vitales, pero con graves lesiones provocadas por los impactos de bala. En primera instancia, los oficiales trasladaron a la víctima a una clínica privada, en donde recibió atención inicial. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron a la unidad médica y lo llevaron al Hospital Naval debido a su condición crítica.

El afectado fue identificado como Javier 'M.'., de entre 30 y 35 años de edad, quien se desempeñaba como cabo de Cocina. Efectivos del Ejército Mexicano se movilizaron al nosocomio para resguardar el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui