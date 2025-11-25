Persecución deja dos autos de migrantes volcados en frontera Arizona-Sonora; hay 13 detenidos

Tucson, Arizona.- Durante operativos recientes realizaron en Arizona, cerca de la línea fronteriza con Sonora, agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos asignados al Sector Tucson interceptaron dos intentos diferentes de contrabando de personas. Ambos sucesos involucraron vehículos que se negaron a detenerse, resultando en persecuciones de alto riesgo y accidentes viales que culminaron con la detención de un total de 13 individuos.

El primer incidente tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en las cercanías de la comunidad de Sonoita, Arizona. Agentes fronterizos intentaron detener una Ford Expedition modelo 2019 que circulaba por la Autopista 82. Aunque el vehículo inicialmente pareció ceder el paso, posteriormente emprendió la huida. Durante la persecución, el conductor redujo la velocidad lo suficiente para permitir que seis sujetos bajaran del vehículo, quienes fueron aprehendidos por los agentes en el lugar.

La camioneta Expedition continuó su marcha hacia el este. Aproximadamente a las 18:00 horas, el vehículo sospechoso provocó un accidente cerca de la intersección de la Autopista 82 y la Autopista 90, chocando contra un Jeep Wrangler ajeno a los hechos. El impacto causó que ambos vehículos sufrieran una volcadura. Como resultado, el conductor de la Expedition (un ciudadano estadounidense), así como el conductor y el pasajero del Jeep Wrangler, requirieron traslado a un centro médico local para su evaluación.

Un rastreo posterior en las inmediaciones del accidente permitió a los agentes localizar y detener a cuatro sujetos más. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) acudió a la escena y citó al conductor de la Expedition por múltiples infracciones civiles.

El segundo hecho

El segundo suceso ocurrió el 14 de noviembre en la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona. Agentes de la Estación Nogales detectaron un vehículo sospechoso, un Chrysler PT Cruiser, cerca de la calle West International. Al intentar detener el auto sobre la Interestatal 19, el conductor hizo caso omiso y continuó hacia el norte hasta perder el control y volcar el vehículo, quedando este sobre su techo. Ambos ocupantes intentaron huir a pie, pero fueron capturados.

El conductor, ciudadano estadounidense, fue puesto bajo custodia por tráfico de personas y citado por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz por no controlar la velocidad. Su acompañante, una persona indocumentada, fue detenida para procesamiento migratorio. Ninguno requirió atención médica. El saldo total de estos operativos en la región fronteriza resultó en el arresto de 13 personas.

Se trata de dos ciudadanos estadounidenses que enfrentan cargos por tráfico de personas y otros delitos relacionados, además de diez ciudadanos mexicanos y un ciudadano guatemalteco. Los individuos que no poseen ciudadanía estadounidense serán procesados conforme a los procedimientos de remoción migratoria vigentes. El agente jefe de la Patrulla Fronteriza Interino, Henry N. Laxdal, declaró al respecto:

Estos incidentes resaltan los riesgos extremos que asumen los traficantes de personas, poniendo en peligro no solo a ellos mismos, sino también las vidas de las personas inocentes que explotan y al público en general".

Fuente: Tribuna del Yaqui