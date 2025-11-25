Se registra incendio en una vivienda al norte de Ciudad Obregón; rescatan a un adulto mayor

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 25 de noviembre de 2025 se registró un incendio en una vivienda que se ubica en la colonia Pioneros de Cajeme, al noroeste de Ciudad Obregón, Sonora. Las llamas consumieron la humilde morada y generó una intensa movilización de las autoridades, así como de personal de los cuerpos de rescate. Hasta el momento se desconoce las causas que originaron el lamentable siniestro.

De acuerdo con información preliminar del caso, los hechos ocurrieron en un domicilio situado sobre la calle Carlos Amaya Hurtado, casi esquina con Abeto, en el mencionado sector. Extraoficialmente se reportó que el fuego arrasó con los pocos muebles y electrodomésticos que se encontraban al interior de la propiedad. Personal del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme se movilizaron hacia la ubicación para controlar el percance.

Durante las maniobras implementadas por los socorristas, elementos de la Policía Municipal se encargaron de resguardar el perímetro para salvaguardar la integridad de los vecinos de la zona. Finalmente, los bomberos consiguieron sofocar las llamas y evitaron que estas se propagaran a las viviendas aledañas. Hasta el momento se desconoce si existieron personas lesionadas a causa de este lamentable suceso.

Bomberos de Cajeme lograron sofocar las llamas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales divulgaron videos sobre la magnitud del incendio y trascendió que una persona de la tercera edad tuvo que ser rescatada, identificada de forma preliminar como don Manuel. Versiones extraoficiales señalan que se trata de un masculino, quien fue puesto a salvo gracias a la oportuna intervención por parte de un taxista que transitaba por el área, acción que fue reconocida por los internautas.

En otro caso atendido por Bomberos de Cajeme el lunes 24 de noviembre, un incendio se registró en una casa habitación de dos pisos en la colonia Misión del Sol II, situada al sur de Ciudad Obregón. La estructura de la residencia presentó pérdidas materiales, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. El problema fue atendido con éxito por la estación 3 y central, acudiendo 2 unidades extintoras y 9 elementos en total.

Fuente: Tribuna del Yaqui