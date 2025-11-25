Sicarios atacan a balazos a mamá e hijo cuando viajaban sobre la carretera Culiacán-Navolato

Navolato, Sinaloa.- Durante la tarde-noche del lunes 24 de noviembre de 2025, una madre y su hijo fueron atacados a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta particular sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la entrada a la Laguna, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro y la comunidad de El Batallón, ubicadas en el municipio de Navolato, Sinaloa. Los dos tuvieron que recibir atención médica inicial y fueron llevados a un hospital cercano.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, sujetos armados lograron interceptar y agredir a sus víctimas, dejándolos heridos al interior de la Ford Ranger, color blanca y modelo atrasado, en la que se desplazaban. Los gatilleros desconocidos dispararon contra la puerta y los cristales del lado, para posteriormente huir con rumbo del lugar. Los afectados solicitaron ayuda a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

El ataque en contra de los tripulantes de la camioneta Ford Ranger color blanca con placas de Sinaloa y que transportaba una motocicleta en la cajuela se registró alrededor de las 19:00 horas sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la entrada de la Laguna de San Pedro, a unos metros de una conocida tienda de autoservicio", explicó el medio anteriormente citado.

De forma preliminar se identificó a la madre como Susana 'N.', de 43 años de edad, y a su hijo como Carlos 'N.', de 24 años. Elementos de la Policía Municipal de Navolato se movilizaron hacia el sitio y confirmaron la presencia de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sector y realizaron el traslado de los afectados a un nosocomio de la localidad.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de ambos involucrados, mientras que la unidad quedó abandonada y presentaba impactos de balas en su carrocería. El área quedó acordonada para que peritos y agentes investigadores, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaran de los trabajos de campo y de las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui