Unos perros lo tumbaron: Reportan a un motociclista lesionado al oriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 25 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, ubicado al oriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde un motociclista resultó lesionado luego de que una jauría de perros le saliera al paso y esto provocara que se cayera de la unidad ligera. Personal de los servicios médicos se movilizaron hacia la ubicación para atender al afectado.

De acuerdo con datos extraoficiales, el percance vial ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el tripulante de la motocicleta se desplazaba de oriente a poniente sobre el boulevard Antonio Caso; sin embargo, al llegar al cruce con la calle Compostela, el grupo de caninos lo interceptó y derivó en un intenso derrapón. Un paramédico que vive en el sector y estaba fuera de servicio le brindó los primeros auxilios al sujeto herido.

Preliminarmente trascendió que el individuo responde al nombre de Jesús, mejor conocido como Chuy, quien se desempeña como repartidor motorizado para una tienda de abarrotes de la zona. De primera instancia se reportó que posiblemente presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha, por lo que se solicitó el apoyo por parte de Cruz Roja Mexicana. Otros transeúntes se acercaron para proteger al perjudicado, ya que quedó tirado sobre el citado boulevard.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana trasladaron a la víctima a un centro médico.

Posteriormente, paramédicos de la benemérita institución se trasladaron hacia el sitio y le brindaron atención médica inicial. Al final, los socorristas trasladaron al motociclista a bordo de una ambulancia hacia un hospital cercano, en donde se le realizará la respectiva valoración y se le proporcionará atención médica especializada. En caso de que exista una actualización del caso, en TRIBUNA te mantendremos bien informado.

En otro caso similar ocurrido la tarde del lunes 24 de noviembre en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, una pareja que se movilizaba en una motocicleta quedó lesionada tras ser arrollada por el conductor de un taxi sobre las calles Rosendo Montiel, mejor conocida como La Norte, y Pascual Orozco. Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a las víctimas y las llevaron a un centro médico de la localidad para ser atendidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui