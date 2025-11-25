VIDEO: Se registra enfrentamiento armado entre marinos y civiles armados al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Tres personas detenidas y el aseguramiento de un vehículo es el saldo preliminar de una persecución que culminó en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados, en hechos registrados en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa. En medio de la persecución, según fuentes extraoficiales, se habrían realizado detonaciones de arma de fuego, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 13:30 horas aproximadamente, cuando presuntos criminales circulaban a bordo de un vehículo y abrieron fuego en contra de las fuerzas del orden. Los marinos se encontraban persiguiendo al grupo armado a la altura de la segunda entrada a la citada sindicatura, específicamente sobre la carretera que conduce de Culiacán a Navolato.

Operativo de la Marina en la sindicatura de Aguaruto dejó como saldo tres detenidos y el aseguramiento de armas y un vehículo. En este momento, se cuenta con el apoyo del Grupo Interinstitucional resguardando el área para la seguridad de las personas. Se pide precaución al circular en la zona, así como atender las indicaciones de las autoridades", confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en la red social X.

Durante el seguimiento, los civiles armados habrían perdido el control de la unidad y presuntamente se impactaron contra un automóvil particular, dejando una persona lesionada como daño colateral. Trascendió que los tres detenidos por parte de personal de Marina fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Sinaloa, al igual que el armamento y demás objetos de delito que les fueron asegurados para iniciar con el proceso legal en su contra.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos asegurados, así como el de la persona que supuestamente resultó lesionada en medio de los hechos. Por su parte, las corporaciones policíacas, las cuales conforman el Grupo Interinstitucional, desplegaron un operativo de seguridad en la sindicatura de Aguaruto, por lo que las autoridades de Sinaloa exhortaron a la población a circular con precaución por la zona y a mantenerse atenta a nuevas indicaciones.

Así fue el enfrentamiento entre sicarios y Marinos que dejó un saldo de 3 detenidos, 1 vehículo y armas aseguradas en Aguaruto, Culiacán. pic.twitter.com/CUAWbJxFNH — Luz Noticias (@luznoticiasmx) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui