Alerta en Ciudad Obregón: Llega joven golpeado al IMSS; fue privado de la libertad y logra escapar

Ciudad Obregón, Sonora.- Las alarmas se encendieron en Ciudad Obregón esta tarde miércoles 26 de noviembre de 2025, ya que se reporta la llegada de un joven de 19 años que se encontraba privado de su libertad al hospital. De acuerdo con la primera información disponible, este llegó al nosocomio después de lograr escapar de sus captores y de la casa de seguridad donde se encontraba.

Según la información extraoficial de los hechos, el joven estaba en una casa de la colonia Urbi Villas del Rey y logró salirse, por lo que se trasladó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la calle Guerrero aproximadamente a eso de las 14:00 horas. La víctima se encontraba golpeada y fue identificada como Alexis, de 19 años de edad; sin embargo, no se tiene conocimiento de cuál es la fecha en la que fue privado de su libertad. Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), den a conocer más información sobre los hechos.

Conmoción en Ciudad Obregón por Raymundo

En otro hecho similar, la privación ilegal de la libertad de Raymundo Delgadillo Armenta, estudiante universitario del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), ha causado gran conmoción en la comunidad de Ciudad Obregón. El joven fue llevado por sujetos desconocidos el pasado 24 de noviembre en la colonia Prados del Tepeyac. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) indicó que ya cuenta con una línea de investigación que podría estar relacionada con un hecho familiar, donde murió su tío en el año de 2021; pero apenas es un avance del caso, por lo que hay que esperar las indagatorias.

Hasta el momento, los familiares y amigos de Raymundo han encabezado una serie de protestas ciudadanas para exigir que las autoridades lo encuentren, ya que ellos señalan que se trata de una confusión. "Están equivocados, por favor, regrésenlo. Él no anda en malos pasos, él es un niño bien", dijo la hermana de Raymundo en un video difundido en redes sociales el día que fue privado de su libertad. El pasado martes 25 de noviembre, los familiares de Raymundo decidieron hacer un bloqueo de la calle Jalisco frente al Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad de Obregón para exigir que el joven regrese con bien.

#Seguridad | AMIC investiga posible vínculo familiar en caso de Raymundo, estudiante de Itson 'levantado' en Ciudad Obregón uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/oKi2jTsBYD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui