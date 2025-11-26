AMIC investiga posible vínculo familiar en caso de Raymundo, estudiante de Itson 'levantado' en Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, el caso de la privación ilegal de la libertad o 'levantón' del joven estudiante de universidad, Raymundo Delgadillo Armenta, ha causado conmoción en la sociedad de Ciudad Obregón. Ante las movilizaciones por su pronta aparición con vida, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ha informado que ya realiza las investigaciones correspondientes; entre esto se está indagando un posible vínculo familiar. Cabe señalar que el joven Raymundo, de 28 años, fue privado de su libertad el pasado 24 de noviembre de este año en su domicilio ubicado en la colonia Prados del Tepeyac.

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, señaló que se analiza si la privación ilegal de la libertad está relacionada con un antecedente familiar vinculado al crimen organizado; esto porque el tío del joven fue asesinado en 2021 y se investiga si el hecho podría estar motivado por ese suceso. Hasta el momento esa es la línea de investigación que mantiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) respecto al caso.

El de la AMIC también señaló que la privación ilegal del Policía Municipal de Bácum se debió a que Raymundo, para intentar refugiarse, brincó a la parte trasera de la casa del oficial; cabe señalar que el elemento fue liberado con vida más tarde. Mientras que la camioneta Cherokee utilizada por los agresores fue encontrada en Loma de Bácum con armas que ya están siendo analizadas para determinar si tienen relación con otros hechos delictivos. "Las primeras líneas de investigación que tenemos acerca de esta privación, estamos verificando si pudiera tener algún tipo de relación con los familiares, en este caso del tío, de manera particular, que fue privado de la vida en 2021", afirmó Carlos Alberto Flores.

Hay que recordar que, tras su privación de la libertad, la familia de Raymundo se posicionó sobre los hechos señalando que era una equivocación. "Están equivocados, por favor, regrésenlo. Él no anda en malos pasos, él es un niño bien", dijo la hermana en un video difundido en redes sociales. Y este martes 25 de noviembre, familiares y amigos realizaron bloqueos frente a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad de Obregón, por la calle Jalisco, para pedir su pronto aparición con bien.

