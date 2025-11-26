¡Síguenos!
Ciudad Obregón

Atropellan a repartidor frente al Cereso de Ciudad Obregón; tuvo que ser llevado a hospital

Las autoridades investigan cómo sucedieron los hechos y si el conductor del vehículo implicado huyó tras impactar a un colaborador de plataforma de envíos

La víctima recibió ayuda por parte de paramédicos de Capufe Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso de la noche de este miércoles 26 de noviembre, fue reportado un accidente de tránsito en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, hecho que dejó como saldo a una persona lesionada y daños materiales en las unidades involucradas. El suceso tuvo lugar en el semáforo que se ubica frente al acceso principal del complejo penitenciario.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el percance involucró a un vehículo particular y a una motocicleta conducida por un trabajador de la plataforma de entregas Didi Food. Tras el choque, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. Al sitio acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes brindaron atención prehospitalaria inmediata al joven motociclista.

Tras esto fue trasladado a un hospital para su internamiento. Hasta el cierre de esta edición, la identidad del afectado no ha sido revelada y no se ha emitido un parte médico oficial que detalle cuál es su estado de salud actual. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional se presentaron en la zona para resguardar el área, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Los agentes iniciaron las actas correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos y determinar responsabilidades. Hasta el momento, se desconoce si el automovilista permaneció en el sitio o si se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

