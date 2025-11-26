Baja California: Incendio en Villa del Mar deja una víctima mortal y un hombre hospitalizado

Rosarito, Baja California.- Este miércoles 26 de noviembre de 2025, una mujer falleció a consecuencia de un intenso incendio registrado alrededor de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Villa del Mar. De acuerdo con información extraoficial, fueron los paramédicos quienes, al llegar al lugar, localizaron a la víctima dentro de la vivienda, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

En cuanto al hombre identificado como Francisco, aún se encontraba con vida, aunque presentaba múltiples lesiones en el rostro, manos y antebrazos. Una vez que los especialistas lograron estabilizarlo, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Rosarito para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta nota, todavía se desconoce el origen del siniestro, por lo que las indagatorias quedaron en manos del Ministerio Público.

En el sitio también hicieron acto de presencia diversas corporaciones policíacas, además de elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes consiguieron sofocar las llamas. En este medio estaremos atentos a cualquier novedad que surja en las próximas horas, pues ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial; sin embargo, en cuanto ocurra, tendrás todos los detalles en TRIBUNA.

Fuerte incendio

En otro hecho de características similares, pero ocurrido en la ciudad de Tijuana, esta mañana se reportó un incendio en una vivienda de madera ubicada entre la calle 16 y el Callejón Apolo, en la colonia Libertad. Debido al material que ardió, el humo podía observarse desde largas distancias. Los vecinos intentaron controlar el fuego, pero al no lograrlo solicitaron apoyo a la línea de emergencia.

Hasta este momento no se tiene registro de personas heridas ni víctimas mortales, pues en el reporte más reciente se confirmó que los bomberos continuaban trabajando para evitar la propagación. Es importante subrayar que no debe dejarse ningún aparato encendido, especialmente si es inflamable, ya que esa simple medida ayuda a prevenir contratiempos y tragedias futuras.

Fuente: Tribuna del Yaqui