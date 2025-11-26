Balacera en Ciudad Obregón: A balazos privan de la vida a un sujeto en la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 nuevamente se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por un ataque a balazos que dejó como saldo a una persona ejecutada. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, lo que generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con informes preliminares, los hechos se registraron poco después de las 17:00 horas en la intersección de las calles Pascual Ayón y Carmen Serdán, en la colonia Cajeme, ubicada al nororiente de la localidad, en donde vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento la persona no ha sido identificada oficialmente; sin embargo, los primeros reportes señalan que se trata de un masculino.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron hacia el lugar de los hechos. A su llegada, los uniformados localizaron a una persona con lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que se solicitó la presencia de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado y confirmaron que el individuo ya no tenía signos vitales.

Se registra ataque armado en la colonia Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón.

Los oficiales procedieron a acordonar el área con cinta amarilla. Por su parte, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) ayudaron a resguardar el perímetro. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), es por ello que peritos de la dependencia estatal realizaron los trabajos de campo en la escena del crimen, mientras que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de realizar las indagatorias previas.

Finalmente, el cuerpo fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente por sus familiares. Según cifras extraoficiales, con este homicidio suman ya 28 personas asesinadas en Ciudad Obregón, derivado de un total de 42 ataques armados registrados en lo que va del presente mes de noviembre.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se dieron cita en el lugar de los hechos.

Fuente: Tribuna Sonora