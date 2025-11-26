Cae acusado de asesinato de Yerli Yaritza, buscadora de Chiapas; era su pareja sentimental

Ocosingo, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó este lunes sobre la detención de Brayan Alexis 'N' como el presunto autor material del feminicidio de Yerli Yaritza, una joven de 18 años de edad cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado sábado 22 de noviembre en dicha entidad. La víctima fue hallada al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Guadalupe Pashilá, en el municipio de Ocosingo.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, la captura del imputado, identificado como la pareja sentimental de la víctima, fue posible gracias a una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en el perímetro de la vivienda. Estas grabaciones permitieron a las autoridades reconstruir la línea de tiempo de los hechos, situando a Brayan Alexis 'N' en la escena del crimen.

El material audiovisual recabado muestra que, cerca del mediodía del sábado pasado, la joven y el ahora detenido ingresaron juntos al inmueble. Posteriormente salieron y volvieron a entrar más tarde. Sin embargo, la evidencia clave radica en el último registro de la cámara, donde se observa salir únicamente al sujeto, sin que se tenga registro visual de la salida de la mujer, quien pertenecía un colectivo de búsqueda.

En relación con las causas del deceso, la autoridad ministerial detalló que la necropsia de ley practicada al cuerpo determinó que Yerli Yaritza falleció a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Ante la gravedad de las evidencias y la naturaleza del delito, Llaven Abarca calificó el acto como un crimen de odio. En este sentido, dijo que la Fiscalía buscará la pena máxima establecida en el código penal para el delito de feminicidio, lo que podría significar una sentencia de hasta 100 años de prisión para el imputado.

El caso ha generado una respuesta inmediata por parte de la sociedad civil, dado el contexto familiar y social de la víctima. Yerli Yaritza era estudiante de enfermería y miembro activo del Colectivo Madres Buscadoras de Chiapas. Desde principios de 2024, la joven se había unido a esta organización para localizar a su padre, Richard Hamilton Pérez, quien se encuentra en calidad de desaparecido.

Tras confirmarse la noticia, el Colectivo Madres Buscadoras de Chiapas emitió un comunicado oficial en el que lamentaron profundamente la pérdida de su compañera y exigieron a las autoridades transparencia y celeridad en el proceso judicial. La organización hizo un llamado enfático para que el caso no quede impune, solicitando que la investigación se mantenga rigurosa hasta obtener una sentencia justa que esclarezca los hechos que terminaron con la vida de la joven buscadora.

