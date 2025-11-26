Caen dos presuntos 'tiradores' al norte de Sonora; les hallaron pistola, fentanilo y cocaína

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este miércoles las acciones de seguridad implementadas en San Luis Río Colorado, donde dos personas fueron detenidas. A través de la labor litigiosa desempeñada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la institución señaló que dos sujetos, identificados como Abdel R. y Miguel R. fueron vinculados a proceso.

Ambos enfrentan cargos federales por su presunta responsabilidad en la posesión de armamento y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga con fines de comercio. La captura sucedió durante un despliegue de autoridades que tuvo lugar en la ciudad fronteriza, donde ejecutaron órdenes de cateo en inmuebles situados en las colonias Reforma y Jalisco.

Durante las diligencias en dichos domicilios, las fuerzas de seguridad encontraron a los imputados a quienes les aseguraron diversos objetos. Entre dicho material se reportó la existencia de un arma de fuego corta abastecida, diversos cartuchos de múltiples calibres y dinero en efectivo. Asimismo, los dictámenes periciales químicos posteriores confirmaron que las sustancias halladas correspondían a fentanilo, clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

En la acción conjunta participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN) y la FGR. Posterior a la detención y aseguramiento, el Ministerio Público de la Federación (MPF) integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas ante un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en la ciudad de Mexicali.

#FGR obtuvo vinculación contra dos personas, presuntas responsables de posesión de arma y cartuchos de uso exclusivo, así como delitos contra la salud, modalidad de posesión con fines de comercio variante de venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína. https://t.co/INzMcu6Zgi pic.twitter.com/2kY5j1qjWg — Sonora (@FGR_Sonora) November 26, 2025

Tras analizar la evidencia aportada por la Fiscalía de Sonora, la autoridad judicial determinó procedente la vinculación a proceso de ambos individuos. Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro de Reinserción Social de Mexicali. Finalmente, se estableció un plazo de 3 meses para que las partes realicen la investigación complementaria antes de proceder a la siguiente etapa del juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR