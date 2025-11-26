Ciudad Obregón: Alzan la voz familiares y amigos por desaparición de Raymundo Armenta

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares, amigos y compañeros de universidad del joven Raymundo Armenta se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) con sede en el municipio de Cajeme.

De acuerdo a la información que ha trascendido, el joven fue visto por última vez en la colonia Tepeyac, en la ficha de búsqueda que indica que sus rasgos particulares son colores café, barba, tatuaje con la leyenda 'Love' detrás de la oreja izquierda.

Las tías del joven dieron a conocer que hasta el momento las autoridades no les han revelado información concreta respecto al avance de las investigaciones y se limitaron a solicitar ante los medios de comunicación que el joven regrese sano y salvo a su casa.

Agregaron que continuará con la puesta en marcha de diferentes acciones encaminadas a solicitar justicia y pedir a las autoridades que realicen las acciones correspondientes para dar con el paradero de Raymundo, visto por última vez el lunes 24 de noviembre.

Cabe destacar que, tras bloquear la circulación en la calle Jalisco, posteriormente se trasladaron a la Carretera Federal México 15, en donde bloquearon ambos carriles y finalmente cerraron la circulación en la calle Miguel Alemán y Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui